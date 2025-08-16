Sırbistan’da protestolar 3’üncü gününde de sürdü

Dış Haberler

Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hükümetine karşı düzenlenen protestolar 3’üncü günde devam etti. Sırbistan’ın kuzeyinde geçtiğimiz yıl bir tren istasyonunun sundurmasının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği Novi Sad kentinde sokaklara dökülen binlerce protestocu, erken seçim çağrısında bulundu.

Protestocular ayrıca iktidardaki Sırp İlerleme Partisi’ne (SNS) ait ofise saldırdı. Camları kıran protestocular Cumhurbaşkanı Vucic’i işaret ederek, "İşi bitti" şeklinde slogan attı. Polis protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Başkent Belgrad’da ise yüzlerce hükümet karşıtı protestocu ve hükümet destekçileri bir kez daha karşı karşıya geldi. Taraflar şehrin ana bulvarlarından birinde birbirlerine fişek ve maytap fırlattı. Polis, protestocuları dağıtmak ve karşıt grupları birbirinden ayırmak için en az iki noktada göz yaşartıcı gaz kullandı. Ülkenin farklı bölgelerinde de benzer protestolar düzenlendi. Cumhurbaşkanı Vucic yaptığı açıklamada, göstericileri şiddeti kışkırtmakla ve "kendi ülkelerinin düşmanı" olmakla suçladı.