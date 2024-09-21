Siren işbaşına değil, greve çağırdı

Haber Merkezi

Ülkenin dört bir yanında hakları için mücadele eden işçilerin direnişleri kararlılıkla sürüyor. Birçok kentte greve çıkan işçiler hakları için geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Eker Fabrikası’nda TÜRK-İŞ’e bağlı Tekgıda-İş Sendikası (Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası) üyesi işçiler patron tarafından “yönetimsel sebepler” öne sürülerek arabuluculuk yoluyla işten çıkmaya zorlandı. Arabuluculuk belgesini imzalamayan işçiler ise tazminatsız işten çıkartıldı. Sendikal hakları için Eker Fabrikası önüne giden işçiler ve Tekgıda-İş Sendikası, fabrika yönetimini işçilerin anayasal haklarını teslim etmesi ve atılan işçilerin geri alınmasına ilişkin uyardı.

Sendika üyesi işçilere baskıların hala devam ettiği belirtilen açıklamada, yöneticilerin baskılardan vazgeçmemesi durumunda Eker’in Fransız ortağı olan Andros şirketinin de sendika tarafından boykot edileceği vurgulandı. Talepler, Eker yönetimi tarafından karşılanmaz ise 23 Eylül Pazartesi günü greve çıkılacağı belirtildi.

AS PLASTİK GREVİ

İstanbul Hadımköy’de bulunan As Plastik'te çalışan işçiler örgütlü oldukları Petrol-İş ile ilk toplu iş sözleşmesini (TİS) imzalayabilmek için greve çıktı. İşçilerin grevi ikinci günü geride bıraktı.

YOLBULAN METAL İŞÇİSİ

Hatay’da, Özçelik-İş’in örgütlü olduğu Yolbulan Metal’de çalışan işçilerin 20 Haziran’da “En düşük ücretin 30 bin lira olması” talebiyle başlattıkları grev 93 gündür sürüyor. Kararlılıkla direnişlerini sürdüren işçileri bölgedeki gazetece gazete meslek örgütü temsilcileri ziyaret etti. Gazeteciler işçilerin yanında olduklarını ifade etti.