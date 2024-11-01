Şirin Payzın’ın yeni adresi belli oldu
Kamuoyunun son olarak Halk TV’de ekranlarında izlediği gazeteci Şirin Payzın, yaklaşık dört yıllık bir aradan sonra yeniden T24’e döndü.
Kaynak: Haber Merkezi
Gazeteci Şirin Payzın’ın yeni adresi belli oldu.
Son Halk TV'de “Sözüm Var” programının moderatörlüğünü üstlenen Şirin Payzın, geçen Mayıs ayında kanaldan ayrılmıştı.
Payzın’ın, ilk kez 2018 yılında katıldığı T24’te yeniden haber programları ve söyleşiler yapacağı duyuruldu.
T24’te yer alan bilgiye Payzın, yerinde izlediği ABD seçimlerine ilişkin haber ve yorumlarıyla T24 ekranlarında olacak.