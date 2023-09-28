Şirinevler'de 5 katlı binada patlama

İstanbul Bahçelievler'de beş katlı bir binada doğalgaz kaynaklı patlama meydana geldi. İstanbul Valiliği, patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 4 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında patlama meydana geldi.

Patlamada bir kişi hayatını kaybetti. 2'si ağır 4 kişi ise yaralandı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybettiğini, 2'si ağır toplam 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir binada meydana gelen ve doğal gaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Patlama sonrasında ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor / Fotoğraf: AA

İstanbul Valisi Davut Gül de yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"ÇOK ŞİDDETLİ BİR PATLAMA DUYDUM"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, canlı yayında yaptığı açıklamada, bir sokakta doğal gaz patlaması meydana geldiğini ve ona bağlı olarak da yangın çıktığını belirtti.

Bölgeye, itfaiye, sağlık ve zabıta ekiplerinin sevk edildiğini, itfaiyenin yangına müdahale ettiğini aktaran Bahadır, patlamanın gerçekleştiği binanın belediyenin ana binasına yakın olduğunu kaydetti.

Çok şiddetli bir patlama sesi duyduğunu dile getiren Bahadır, "Hatta 'Bina mı çöktü veya yıkımda bir şey mi oldu?' diye düşündüm. Arkadaşları gönderdik, en üst katta doğal gaza bağlı olduğunu söylediler" diye konuştu.

Bahadır, yangının bitişikteki binalara sıçramaması için itfaiyenin gerekli tedbirleri aldığını, bölgedeki bazı binalarda yaşayan yurttaşların tahliye edildiğini kaydetti.