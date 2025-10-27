Sirkeci Garı’nda toplu işten çıkarma

Emek Servisi

İstanbul’da bulunan tarihi Sirkeci Garı’nın restorasyonunda çalışan 30 restoratör ve konservatör 24 Ekim’de işten çıkarıldı. Yemek molalarının ardından Gar’a dönen restoratör ve konservatörler, işten çıkarıldıklarını öğrendi. Çalışanlara herhangi bir işten çıkarma gerekçesi ise sunulmadı. Gar’da çalışan bir grup restoratör ve konservatör de işten çıkarılan arkadaşlarına destek olmak için istifa etti.

İşten çıkarıldığını sosyal medya hesabından duyuran arkeolog-restoratör Emirhan Eskin, şu ifadeleri kullandı:

“Sirkeci Tren Garı’nda öğle aramızdayken; hiçbir yeterli açıklama yapılmadan, emeklerimiz, çabalarımız ve mesleki birikimimiz hiçe sayılarak, şeflerim, profesyonel çalışma arkadaşlarım ve öğrenci arkadaşlarımla birlikte işten çıkarıldık. Arkeoloji ve restorasyon; sabır, özveri ve tutkuyla sürdürülen, kültürel mirasın korunması için büyük fedakârlık gerektiren alanlardır. Kimi zaman kavurucu güneşin altında, kimi zaman çamur içinde çalışan, sahada alın teri döken meslektaşlarımın emeği bu şekilde hiçe sayılmamalıydı. Bugün sadece bir iş değil, yılların emeği ve bu mesleğe duyulan saygı da kaybedildi. Ancak biz, kültürel mirasın korunmasına gönül vermiş insanlar olarak üretmeye ve değer katmaya devam edeceğiz.”