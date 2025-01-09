Şirket birleşme ve devralmalarında ‘imalat’ öne çıktı

Ekonomi Servisi

Türkiye'de geçen yıl 54,5 milyar lirayla en fazla "imalat" alanında birleşme ve devralma işlemi yapıldı. Rekabet Kurumu’nun 2024 yılına ilişkin Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu’na göre, 2024'te Rekabet Kurumu’nun incelediği 131 birleşme ve devralma işleminde hedef şirket Türkiye kökenli oldu.

Rapora göre, söz konusu yılda bu işlemlerin hacmi bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 18 artışla 191,9 milyar lira oldu. Bu işlemler kökeni bakımından incelendiğinde, tüm tarafları Türkiye olan 75'inin toplam değeri 69,6 milyar lira olarak belirlendi. Tüm tarafları yabancı olan 7'sinin değeri ise 4,8 milyar lira olarak hesaplandı. İşlem taraflarından en az birinin Türkiye ve yabancı kökenli şirketlerden oluştuğu 49 işlemin toplam değeri ise 117,5 milyar olarak hesaplandı.

Ana faaliyet alanları gruplandırmasına göre, hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu işlemler bakımından en yüksek işlem hacmi 54,5 milyar lira ile "imalat" alanında gerçekleşti. Bu sektörde geçen yıl 38 birleşme ve devralma işlemi gerçekleşti.

Bu sektörü 52,5 milyar lira ve 17 işlemle "toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerinin onarımı", 22,7 milyar lira ve 16 işlemle "elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı" alanları takip etti.

Faaliyet kollarının alt kategorilerine bakıldığında ise en çok işlem, 23 birleşme ve devralmayla "bilgisayar programlama, danışmanlık ile ilgili faaliyetler" alanında görüldü. Bu kapsamda söz konusu sektörde 9,5 milyar lira değerinde işlem gerçekleşti.