Şirket de tahribatından 'muzdaripmiş': Alagöz’e özel ‘madene ikna’ toplantısı

İlayda SORKU

Giresun’da AKP’li Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait maden şirketine karşı direniş sürerken kenti zehirleyen şirket de boş durmuyor. Yurttaşları madene ikna etmeye çalışan Alagöz Madencilik için muhtarların çağırıldığı bir ‘ikna’ toplantısı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Doğankent ilçesinde muhtarlar “yaylalardaki kaçak yapılaşma” gündemiyle toplantıya çağrıldı. Toplantının ardından Alagöz Maden yöneticileriyle ikinci bir oturum yapıldığı öne sürüldü.

Muhtarların resmi yazıyla çağrıldığı toplantının ardından belediye başkanının devreye girdiği, şirket yöneticileri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Cavunt’un katıldığı ikinci bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı. Toplantıya katılan bir muhtar BirGün’e yaşananları anlattı.

Çarşamba günü gerçekleştirilen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Murat Cavunt, Doğankent Kaymakamı Deniz Yıldırım, Belediye Başkanı Rüşan Özden, AKP İlçe Başkanı Muttalip Patan, MHP İlçe Başkanı Zeki Akbulut, İYİ Parti İlçe Başkanı İbrahim Bayram ile Alagöz Madencilik Genel Müdürü Ali Çağatay Çalışır katıldı.

TELEFONLARI TOPLATILDI

BirGün’e konuşan ve toplantıya katılan bir muhtar, muhtarlıklara resmi yazı gönderildiğini belirterek “Biz yaylalardaki yapılaşma gündemine istinaden gittik. Yayla toplantısı bittikten sonra belediye başkanı söz alarak ortada bölgedeki maden faaliyetlerine ilişkin bilgi kirliliği dolaştığını ve şirketin bunun üzerine açıklama yapacağını söyledi. Ardından da şirket yetkilileri geldi” dedi.

Toplantının en tartışmalı başlıklarından biri ise şirket yetkililerinin gelmesinin ardından muhtarların cep telefonlarının toplatılması oldu. BirGün’e konuşan muhtar, uygulamayı doğruladı.

Toplantıda Alağöz Maden yöneticilerinin bölgede yürüttükleri faaliyetleri anlattığını belirten muhtar, “Maden yetkilileri yaptıkları çalışmalardan bahsettiler. Bazı muhtarlarla iyi anlaştıklarını beyan ettiler. ‘Madene ikna’ toplantısı gibi oldu” diye konuştu.

TAHRİBATININ FARKINDA

Muhtar, şöyle konuştu:

“Şirket yetkilileri toplantıda derenin gri akmasından kendilerinin de muzdarip olduğunu söylediler. Madenden kaynaklı olduğunu kabul ediyorlar. Bunun üzerine çalışmalar yaptıklarını dile getirdiler. Şirket yetkililerine ‘En azından gidelim beraber bakalım bölgede hâlâ canlı yaşadığını iddia ediyorsanız, yaşamıyor çünkü’ denildi. İl Müdürü’ne de Doğankent’teki barajı ne zaman temiz göreceğimiz soruldu. Yazın barajı hiçbir zaman duru göremediğimize dikkat çekilerek, Cavunt’a ‘Devamlı şirkete ceza yazmakla bu işi çözemezsiniz’ denildi. Geçiştirdiler."

YAŞAM KALMAYACAK

Muhtar, şunları kaydetti:

“Siz niye burayı maden sahası ilan ediyorsunuz diye sorunca bana ‘Google haritalarından bakılıyor bölgeye’ dediler. Ben de ‘Google haritaları 200 metre aşağıda mahalle olduğunu size söylemedi mi’ diyerek tepki gösterdim. Bu sefer de bana faaliyet alanının değiştirilebileceği yönünde konuştular. Şu an herkes madende çalışacak işçiyi düşünüyor. Oradaki birçok insanın doğayı, çevreyi, yaşam alanlarımızı düşündüğü yok. Devam ederlerse herhangi bir köyde yaşam da kalmayacak.”