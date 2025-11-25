Şirket için köy ablukaya alındı

Ebru ÇELİK

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Çömçeli köyünde Oyak Çimento Fabrikası tarafından yapılmak istenen 24,47 hektar büyüklüğünde 4’üncü grup pomza madeni (taşocağı) için askerler ve şirket yetkilileri sabah saatlerinde bölgeye girdi. Şirketin karot alma işlemine onlarca asker eşlik etti, TOMA ve zırhlı araçlarla mahalle ablukaya alındı. Askerler köyün giriş-çıkışlarını kapatırken öğrenciler okullarına gidemedi.

Abluka altında kalan köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine DBP, DEM Parti, Çınar Belediyesi Eşbaşkanları, Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu üyeleri, Diyarbakır Ekoloji Meclisi üyeleri ve çok sayıda kişi bölgeye desteğe gitti.

KÖY KUŞATILDI

Bölgeye giden Diyarbakır Barosu Çevre ve Kent Komisyonu Başkanı Ahmet İnan, BirGün’e konuştu. Her ağacın altında bir özel timin konuşlandırıldığını belirten İnan, “Bu uygulamanın bir valilik kararı olup olmadığını sorduklarını ancak hiçbir yanıt alamadık. Böyle bir ablukayı haklı gösterecek bir hukuki dayanak yok; bu, düşman hukukunu andıran bir uygulamadır. Bir yerin giriş çıkışını kapatmak, insanların hürriyetinden yoksun bırakılması anlamına gelir. Baro olarak suç duyurusunda bulunacağız çünkü bu durum eğitim hakkının ve yaşam hakkının açık ihlalidir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Oyak Çimento’nun projesine verilen ÇED gerekli değildir kararıyla birlikte bölge halkı 4 yıldır direnişini sürdürüyor. Öte yandan projeye ilişkin açılan dava kapsamında önümüzdeki aylarda bölgede keşif yapılması bekleniyor.