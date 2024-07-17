Şirket kazanırsa halk kaybedecek

Bir plaj daha halkın elinden alınmaya çalışılıyor. Sarısu Mesire Alanı, tepkilere rağmen ikinci kez ihaleye çıkartılıyor. ŞPO Antalya Şube Başkanı Yörük, “Halkın parasıyla yapılmış yeri, halka kapatıyorlar” dedi.

Gökay BAŞCAN

Uzun süredir halkın kullanımına açık ve içerisinde belediye tarafından yaptırılan tesislerin bulunduğu Antalya’daki Sarısu Mesire Alanı tekrar ihaleye çıkartılacak. Daha önce Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kazanılan ihalenin iptali tepkilere neden olurken otellerin kıyıları kuşattığı kentte halkın kullanımına açık plaj neredeyse kalmadı.

19 TESİS BULUNUYOR

Başta oteller olmak üzere özel işletmelere peşkeş çekilen kıyılar, halkın kullanımına kapatılıyor. Antalya Konyaaltı’nda bulunan ve 27 bin 604 hektar büyüklüğünde olan Sarısu Mesire Alanı, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkartıldı.

CHP’li Başkan Mustafa Akaydın döneminde halkın parasıyla çevre düzenlemesi, büfe, kır bahçesi gibi işletmeleri yapılan mesire alanı ihalesine Antalya Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Belediyenin muhammen bedelin üstünde teklif vererek 12 milyon 400 bin TL kazandığı Sarısu Mesire Alanı'nın ihalesi ‘rekabet koşulu oluşmadığı’ gerekçesiyle geçen ay iptal edildi. İhalenin iptali, özel işletmelere verilerek bölge halkının kullanımına kapatmak istiyorlar’ yorumuna neden olurken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek “Halka tuzak kurdular” sözleriyle duruma tepki göstermişti.

OTELLER SAHİLLERİ KUŞATTI

Dün Resmi Gazete’deki kararla bölgenin yeniden ihale edileceği duyuruldu. Belediyenin yaptırdığı 2 kır kahvesi, 2 kır lokantası, 3 spor tesisi destek binası, 12 büfe ve giriş kontrol ünitesinin bulunduğu belirtilen ilanda, tahmin edilen yıllık işletme hakkı kira bedeli olarak 27 milyon 770 bin TL olarak belirlendi. Yine kapalı teklif ile yapılacak ihale Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Misafirhanesi Finike Salonu’nda 2 Ağustos’ta saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

BirGün’e konuşan Antalya Şehir Plancıları Odası Başkanı Funda Yörük, halkın parasıyla belediye tarafından yapılmış tesislerin özel şirketlere peşkeş çekilmeye çalışıldığını belirtti. Yörük, şöyle konuştu: “Antalya’daki şu an önemli sorun uzun yıllardır halkın kullanımında olan belli plajları, özel şahıslara kiralamaları. Giriş, şezlong parasıyla yurttaşa kapatılıyor. Ancak Sarısu’daki en önemli problem, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yani halkın parasıyla yapılmış olan tesislerin yer alması. Belediye zaten burayı işletiyordu ve proje dahilinde yapmıştı. Şu an neden tekrar ihaleye çıkartılmak isteniyor. Belediye eliyle yapılmış bir tesis var, belediye halkın parasıyla yapmış, onu özel şahıslara kiralayamazsınız.

Zaten bölge 5 yıldızlı oteller tarafından kuşatılmış ve onların önündeki plajlara, sahillere girme şansınız yok. Oteller tarafından işgal edilmiş durumda. Küçük oteller de kendi önündeki yerleri kiralamış durumda. Halkın kullanımına açık günü birlik yerler de ‘atıl kaldı, halk düzgün kullanmıyor’ gerekçesiyle şahıslara kiralanmak istiyor.”