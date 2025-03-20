Şirket, mahkeme kararını hiçe saydı

Haber Merkezi

Hatay’da Gürkal İnşaat’a ait beton santralı mahkeme kararına rağmen yeniden faaliyete geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından santrala verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Gerekli Değildir’ kararına karşı yöre halkı, santralın Samandağ Atatürk Mahallesi, Ecz. Meryem Karacaylı ilkokuluna 200 metre yakınında olması, çevre ve sağlık sorunlarına neden olduğu açtığı davada ‘ÇED gerekli değildir’ kararının durdurulmasına karar verdi.

Karara rağmen yeniden faaliyete geçen santrala karşı bölge halkı dün eylem yaptı. Açıklamada, “Kanunları ve mahkeme kararını hiçe sayarak beton santralı adı altındaki kanser santralı yeniden faaliyete geçirildi. Hukuk, kanunlara karşı hülle yaparak ve hileyle mahkeme kararının ardından dolanarak, mahkeme kararını bypass ederek amansız hastalıklara mahkûm ediliyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün sanki daha önce yargı süreci yaşanmamış ve daha önce mahkeme kararı yokmuş gibi yeni bir ‘ÇED gerekli değil’ yazısı vermesi kabul edilemez” dedi. Açıklamada santralın faaliyete geçmesiyle Atatürk, Yeşilada, Yeni Mahalle ve bütün Samandağ’da yeraltı ve yer üstü sularının, doğanın kirletildiğini hatırlatıldı.