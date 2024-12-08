Şirket ve iktidar kömür, halk tarım alanı istiyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Örentaht mahallesinde, tarım arazileri üzerinde açılması planlanan kömür ocağına karşı yurttaşlar hukuki mücadele başlattı.

Proje kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iki yıl önce verilen "çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir" kararına, mahalle sakinleri ve yaşam savunucuları Aydın İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Tarım alanlarının ve ormanlık alanların kömür ocağına dönüştürülmesine karşı yapılan başvuruda ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptal edilmesi talep edildi. Projenin, bölgedeki ekosistemi yok etme riski taşıdığına dikkat çeken bölge halkı, yaşam alanlarını savunmaya kararlı olduklarını ifade etti. Aydın Çevre ve Doğa Derneği (AYÇEP) sözcüsü Mehmet Vergili, köylülerin yalnız bırakılmayacağını, hukuki sürecin sonuna kadar takip edileceğini ve idari yollarla mücadele edileceğini vurguladı. Vergili, “Bu projeyle birlikte köylüler, topraklarından, yaşam alanlarından olacağı gibi, bölgedeki ekosistem de yok olacak. Biz buna izin vermeyeceğiz” diyerek kararlılıklarını ifade etti.

Yatağan Termik Enerji Santralı’nın linyit ihtiyacını karşılamak amacıyla DYG Madencilik Şirketi tarafından linyit kömür ocağı projesi 78 hektarlık alanı kapsıyor. Başlangıçta DYG Madencilik şirketi, 147 hektarlık geniş bir alanda kömür ocağı açmayı planlıyordu. Ancak süreç içerisinde, şirket Muğla il sınırlarında kalan 69 hektarlık alanı projeden çıkardı. Sadece Örentaht Mahallesi'nde yer alan 78 hektarlık alan kaldı. Bu alan, hem mera hem tarım hem de orman alanı olarak kullanılıyor. Üzerinde ise 58 tarım parseli bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda bu 58 tarım parseli aynı anda kamulaştırılmıştı.