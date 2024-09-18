Şirket ve patron kusurlu bulundu

Tokat’ta Kılıç Ayakkabı’ya ait imalathanede zehirlenen 31 işçinin adalet arayışı sürüyor. İşçilerin açtığı tazminat davasına ilişkin bilirkişi raporu mahkeme heyetine sunuldu. Raporda patron Halis Kılıç ve YDS asli kusurlu bulundu. Mahkemeye sunulan raporda bazı solventlerin sinir sistemine zarar verebileceği ve uzun süreli maruz kalmalarda baş dönmesi, hafıza kaybı, ruh hali değişiklikleri, koordinasyon kaybı ve daha ciddi sinir hasarı gibi sorunlara neden olabileceği belirtildi.

Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile iş güvenliği uzmanlarının yapmış oldukları teftişlerde işletmedeki merkezi sistem havalandırmasının yetersiz olduğu, kullanılan kimyasal maddeler içerisinde Aseton, Hekzan izomeri, Etil Asetat gibi kimyasallara maruz kalma ihtimallerinin yüksek bulunduğuna dair tespitler yapıldığı hatırlatıldı. Öte yandan AFAD İl Müdürlüğü personelince iş yerinde ortam ölçümünde VOC ölçümünün 1ppm olması gerekirken 385 ppm gibi olağanüstü bir değere ulaşması gibi detaylara yer verildi. Askeri teknik botların üretiminin tamamlanması için Kılıç Ayakkabı’ya, yapılacak olan işte kullanılacak yapıştırıcı maddeleri ve malzemeleri temin ederek üst kısım derilerinin yapıştırılması ve dikilmesi işini vermesiyle YDS ve KILIÇ firmaları arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi kurulduğu belirtildi.

Bilirkişi raporunda mevzuatlara aykırı davranarak ihmalleri neticesinde olayın yaşanmasında Kılıç Ayakkabı’nın patronu Halis Kılıç ve alt işveren üst işveren ilişkisinden dolayı YDS firmasının iş kazasında asli kusurlu olduğu tespit edildi. İşçi avukatları, işletmede fiilen patronluk yapan Halis Kılıç’ın oğlu Rıdvan Kılıç’ın da sorumluluğu olduğunu belirterek bilirkişi raporuna itiraz etti. İtirazı değerlendirmeye alan mahkeme 7 Ocak 2025 gününe duruşma tarihi verdi.

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NE OLMUŞTU?

75 işçinin çalıştığı Çamlıbel Kılıç Ayakkabı Fabrikasında 2023 Mart ayında 31 işçi zehirlenme teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının denetim raporunda da Temmuz 2022’den itibaren solvent bazlı yapıştırıcının kullanıldığı, yapıştırıcının fiziksel özelliklerinin, malzeme güvenlik bilgi formunda belirtilenden farklı olduğunun bilinmesine rağmen kullanımına devam edildiği tespit edilmişti.