Şirket yok, reaktör yok, sadece bir ÇED var!

Gökay BAŞCAN

Sinop’ta nükleer santral kurma hayaliyle oluşturulan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun artık bir gerçekliği kalmadı. ÇED dosyasında yer alan reaktörün dünyada bir örneği yok; “reaktörü yaparız” diyen Fransız-Japon şirketlerin oluşturduğu konsorsiyum projeden yıllar önce çekildi. Bu ÇED’le başka bir nükleer santral yapılamayacağı ortadayken iktidar, mevcut raporda ısrar ediyor. Bu rapora karşı açılan davada ise, ülkedeki diğer rant projelerinde olduğu gibi mahkemeler arasında top sektiriliyor.

Nükleere karşı uzun yıllardır mücadele eden Sinopluları ise kritik bir hafta bekliyor. Danıştay’ın yerel mahkemenin kararını ikinci kez bozmasının ardından dosya alt mahkemeye gönderildi ve yeniden bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. 24 Nisan’da, nükleer santralın kurulmasının planlandığı alanda keşif gerçekleştirilecek. Her yıl eylemlerin yapıldığı 26 Nisan tarihinde ise Sinop Nükleer Karşıtı Platform’un (NKP) çağrısıyla miting düzenlenecek.

Proje, ilk olarak Japon şirketleri Mitsubishi Heavy Industries ve Itochu ile Fransız şirketler Framatome (o dönemki adıyla Areva) ve Engie’nin (o dönemki adıyla GDF-Suez) oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Bu konsorsiyumun, dünyada örneği olmayan ATMEA-1 reaktörüyle nükleer santralı hayata geçireceği duyuruldu. Ancak daha sonra, özellikle Japon basınında çıkan haberlere göre; inşaat maliyetlerinin iki katına çıkması ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı gibi gerekçelerle konsorsiyum projeden çekildi. Ortada bir konsorsiyum ve şirket kalmamasına rağmen, tüm hesaplamalar dünyada örneği olmayan ATMEA-1 reaktörüne göre hazırlanmış ÇED dosyasına 11 Eylül 2020 tarihinde “ÇED olumlu” kararı verildi.

İPTAL GEREKÇELERİ SIRALANDI

Başta Sinop halkı olmak üzere Sinop NKP ve TMMOB’ye bağlı meslek odaları kararı yargıya taşıdı. Samsun 3. İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. Keşfin ardından hazırlanan raporda 300’e yakın iptal gerekçesi saptanmasına rağmen Samsun İdare Mahkemesi davayı reddetti. Bu tespitlere rağmen davanın reddedilmesini kabul edilemez bulan Sinoplular kararı temyize taşıdı.

Danıştay 6. Dairesi, Samsun İdare Mahkemeleri’nin kararını bozarak davanın yeniden incelenmesine hükmetti. Danıştay, ÇED raporunda eksik, yetersiz veya çelişkili hususların bulunduğuna dikkat çekti ve ATMEA-1 reaktörünün üretilip üretilmediğinin araştırılarak karar verilmesi gerektiğini belirtti.

YEREL MAHKEME ISRAR ETTİ

Samsun İdare Mahkemeleri, Danıştay’ın ayrıntılı ve gerekçeli bozma kararına rağmen ret kararında ısrar etti. Bu ısrar kararına karşın, davacılar bir kez daha temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay ise ikinci kez bozma kararı verdi. İdare mahkemenin Danıştay’ın tespitlerini görmezden gelmesi, “Hükümetin istemediği bir kararı vermemek için topu taca atıyorlar” yorumlarına neden oldu. Danıştay, ATMEA-1 reaktörüne ilişkin araştırma yapılması gerektiğini belirtmesine rağmen, Samsun İdare Mahkemeleri 15 kişiden oluşan bir bilirkişi heyeti kurarak 24 Nisan’da keşif yapılmasına karar verdi. Samsun 2. ve 3. İdare Mahkemeleri’nden oluşan hâkim heyeti, 200’den fazla davacı kurum ve kişiyle birlikte yarın bölgede inceleme yapacak.

BirGün’e konuşan Sinop NKP Avukatı Mehmet Horuş, “Danıştay’ın bozma kararı sonrasında reaktörlerin üretilmediğinin tespit edilmesi yeterliydi; yeniden keşif yapılmasına gerek yoktu. Ya da sadece bu konuda görüş almak üzere bir bilirkişi incelemesine başvurulabilirdi. Önceki çok kapsamlı bilirkişi raporuna rağmen mahkeme yeniden keşif yapmaya karar verdi” dedi.

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26 NİSAN’DAKİ MİTİNGE ÇAĞRI

Sinop NKP, 26 Nisan’da yapılacak mitinge çağrı yaptı. Saat 11.00’de Eski Otogar/Diyojen Heykeli’nin yanında başlayacak mitinge ilişkin çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“Sinop İnceburun Yarımadası’nda, Sinop Nükleer Güç Santralı’nın kurulması yönünde AKP Hükümeti tarafından birtakım çalışmalar yürütülmektedir. Öte yandan 26 Nisan tarihi; 1986 yılında yaşanan Çernobil Nükleer Santral felaketinin 39. yıl dönümüdür ve Çernobil’in insanlık üzerindeki olumsuz etkileri hâlâ son bulmamış, devam etmektedir.

Bu bağlamda Sinop NKP’nin düzenlediği, ‘Sinop nükleer beladan dolayı ölmek istemiyor’ temalı mitinge tüm nükleer karşıtlarını bekliyoruz.”