Şirkete 1,6 milyon TL’lik kalem

15 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, belediyelerin ve bakanlıkların fahiş harcamalarına engel olamadı. AKP iktidarlarında kamuya yerleşen, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışı, milyarlarca liranın israfına yol açtı. AKP idaresindeki Bağcılar Belediyesi’ne bağlı Başak Kentsel Dönüşüm Projeleri Geliştirme Anonim Şirketi’nin 12 Kasım’da yaptığı harcama da Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni yok sayan harcamaların yeni bir örneğini oluşturdu.

TANESİ CEP YAKIYOR

Başak Kentsel Dönüşüm Projeleri Geliştirme Anonim Şirketi 1 Kasım’da, “Organizasyonlarında kullanılmak üzere” kalem alacağını duyurdu. Alımın, parasal limitler dahilinde olmak kaydıyla kamu idarelerine pazarlık yöntemini kullanma olanağı sağlayan 21 F yöntemiyle gerçekleştirildi. 12 Kasım’da sözleşmesi imzalanan kalem alım işinin sonuç ilanı 14 Kasım’da yayımlandı. Sonuç ilanı, AKP’li Bağcılar Belediyesi’nin şirketi Başak Kentsel Dönüşüm Projeleri Geliştirme Anonim Şirketi’nin kalemler için harcadığı paranın büyüklüğünü ortaya koydu. İlana göre, bin 750 adet alındığı belirtilen kalemler için toplam 1 milyon 634 bin 450 TL ödendi. Kalemlerin tanesi için ödenen ücret 934 TL olarak hesaplandı.

TARTIŞMALI HARCAMALAR

Bağcılar Belediyesi’ne bağlı şirketin 1,6 milyon TL ödeyerek aldığı kalemler, gözleri kamuda son dönemde tartışma yaratan harcamalara çevirdi. Tamamı AKP’li idarelere ait olan son dönemdeki tartışmalı harcamalardan bazıları şöyle sıralandı:

• AKP’li Mehmet Öntürk’ün yönetimindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi 25 Ekim 2024’te, aralarında Başkan Mehmet Öntürk’ün posterlerinin de olduğu bayrak ve poster alımı için 1 milyon 689 bin 917 TL ödedi.

• Hatay Büyükşehir Belediyesi, altın varaklı tablo ve muhafaza kutusu için 1 milyon 986 bin TL’lik anlaşma yaptı.

• AKP'li Pendik Belediyesi için inşa edilen ve “Yavru saray” olarak nitelendirilen belediye binasının maliyeti 1 milyar TL’ye yaklaştı.