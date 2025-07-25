Şirkete üçüncü kez onay

Haber Merkezi

Deştin Çevre Platformu, Bayır Çevre Komitesi ve MUÇEP Menteşe Meclisi Muğla’daki Bayır ve Deştin arasında kurulmak istenen çimento fabrikasına üçüncü kez ÇED olumlu kararı verilmesine tepki gösterdi.

Evrensel’in haberine göre; köylülerin gerçekleştirdiği açıklamada, Bakanlık bürokratların çimentocularla iş birliği içinde, bilirkişiler tarafından yüzde 100 kusurlu bulunarak iptal edilmiş olan 2’nci ÇED raporunu, yasalara aykırı bir şekilde tekrar değerlendirmeye aldığı ve 3’ncü kez ÇED oluru verdiği vurgulandı. Projede kesilmesi öngörülen ağaç sayısının 203 bin olduğu hatırlatılan açıklamada, “3’üncü ÇED’e hayır” denildi.