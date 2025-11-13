Şirkete verecek toprak yok

Ebru ÇELİK

Taşocakları ve metalik madenlerin saldırısı altında olan Sivas Şarkışla’daki mermer ocağına karşı mücadele sürüyor. Kapasite artışına ilişkin verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayı karşı açılan dava kapsamında yarın bilirkişi keşfi yapılacak.

Keşfe çağrı yapan Ortaköy Muhtarlığı ve Ortaköylüler Sosyal Yardımlaşma Kültür Eğitim Ve Sağlık Vakfı (ORVAK) tarafından yapılan açıklamada, projeyle birlikte tarım alanlarının ve endemik bitki türlerinin tehlike altında olduğu belirtildi. Ata Turizm İşletmecilik ve Madencilik A.Ş.’nin işlettiği mermer ocağı kapasite artışıyla birlikte, toz bastırma ve kesim işlemleri için günlük 280 metreküp su tüketecek.

Proje sahasında 223 bin metrekarelik ÇED alanının tamamı kazılacak. Faaliyet sonucu her yıl 45 bin metreküp pasa (atık kaya ve moloz) oluşacak.

ORVAK tarafından yapılan açıklamada, “Ülkenin her yerinde, neredeyse her köy, her kasaba; maden köyüne, maden kasabasına dönüştürülmektedir. Son olarak çıkarılan maden yasasıyla devlet bu dönüşümün şirketler lehine kolaylaştırılmasına zemin oluşturmuştur. Bütün coğrafyamız yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilerek talan ediliyor” denildi. Şirketin 2014’ten bu yana bölgede faaliyet yürüttüğü hatırlatılan açıklamada, “Bu alan üzerinde geçmişi 5000 yıla dayanan, arkeolojik bulgularla tespit edilmiş mağaraların ve kral mezarlarının olduğu bilinmektedir. Bu kültürel miraslarımızı mermer ocağı faaliyetiyle vahşice yok etmişlerdir” ifadelerine yer verildi.