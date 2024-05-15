Şirketin baltası hukuktan üstün

Kırklareli’nde kurumların olumsuz görüşleri nedeniyle ÇED süreci sonlandırılan, yerel mahkeme ile Danıştay’ın iptal ettiği kalker ocağı ve kırma eleme tesisine ikinci kez ÇED olumlu kararı verildi. 8 bin 700 ağaç kesilecek.

Gökay BAŞCAN

Kırklareli’nde kurulmak istenen kalker ocağı, maden sahiplerinin mevzuatların arkasından dolanarak defalarca çevresel etki değerlendirme (ÇED) kararları aldığını gözler önüne serdi. Kurumların verdiği olumsuz görüşler sonucu iki kere revize edilen, mahkeme tarafından iptal edilen kalker ocağı ve kırma eleme tesisin projesi için yeniden çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verildi. Özellikle çevre avukatlarının ‘hukukun arkasından dolanma’ olarak nitelendirdiği 2009/7 No’lu Genelge’den ikinci kez faydalanan maden sahibi, proje alanını değiştirmeyerek sadece üretimin kapasitesini düşürdü.

Erkan Alemdar adlı şahıs ilk olarak Kırklareli merkeze bağlı Kapaklı Köyü’nde 2019 yılında kalker ocağı ve kırma eleme tesisi açmak için ÇED başvurusu yaptı. 23,47 hektar alana kurulmak istenen proje, Orman Genel Müdürlüğü’nün olumsuz görüşü üzerine revize edildi. Alan 19,25 hektara düşürülerek revize proje için yeniden başvuru yapıldı. Bu kez Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü projeye olumsuz görüş verdi. Karayolları’nın görüşü doğrultunda ocak alanı 19,25’ten 14,5 hektara düşürüldü. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurumların olumsuz görüş vererek revize ettirdiği projeye 2019’da ÇED olumlu kararı verdi.

MUHTARLIK DAVA AÇTI

Koruköy Köyü Muhtarlığı ve Kapaklı Köyü Muhtarlığı tarafından ÇED olumlu kararına karşı dava açıldı. Edirne İdare Mahkemesi’nde görülen davada, hava kirliliği konusunda gerçek çalışma şartları dikkate alınmadan yapılmış hesap ve modelleme sonuçları ile bulunmuş değerlerle ÇED olumlu kararının eksik inceleme ile verildiğine dikkat çekildi. Ayrıca bölge için nadir ve endemik olarak ifade edilen bazı fauna ve flora türlerini içermediği, ÇED Raporu’nun Hidrojeoloji alanı açısından yetersiz olduğu, bu kapsamda projenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri hakkında, projede alınacağı belirtilen önlemlerin, ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olmadığı belirtildi. Kararda, “Bilirkişi raporunda yer verilen tespitler bağlamında, eksik ÇED raporuna dayalı olarak verilen davaya konu ‘ÇED olumlu’ kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” ifadelerine yer verildi.

DANIŞTAY ONADI

Ardından karar proje sahibi Alemdar tarafından temyiz edilerek Danıştay’a taşındı. Danıştay 6. Dairesi, yerel mahkemenin verdiği iptal kararını onadı.

BAKANLIK ONAY MERCİİ

Şirket iptal kararına rağmen yeniden 2009/7 Genelge’den faydalanarak projeyi revize etti. Bu kez, kalker ocağı ve kırma eleme tesisi kapasitesi yılda 1 milyon tondan 500 bine düşürüldü, ocakta işletme taban kotu 505 m’den 525 m kotuna yükselterek yeniden başvuru yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kurumların olumsuz görüş verdiği, ÇED süreci sonlandırılan, daha sonra alınan ÇED kararı mahkeme tarafından iptal edilen projeyi tekrar onayladı. Projeye ÇED olumlu kararı verildi.

19,18 hektarlık alana kurulması planlanan proje kapsamında kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin yılda 500 bin ton üretim yapması bekleniyor. ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre proje alanında tespit edilen 8 bin 700 ağaç katledilecek.