Şirketler bir bir kepenk indirmeye devam etti

Ekonomi Servisi

Ülkede her ay binlerce şirket birer birer kepenk indiriyor. Özellikle KOBİ'ler, yüksek faiz ve artan borç yüküyle başa çıkmakta zorlanırken pek çok işletme de ekonomik krizin etkileriyle faaliyetlerine son veriyor. Ocak ayında neredeyse 2 bin şirket, kepenk indirerek kapandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2024'e kıyasla yüzde 12,8 azalışla 12 bin 659'dan 11 bin 35'e düştü.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise aylık yüzde 74,1 azalışla 1955'e geriledi. Aralık 2024'te 7 bin 555 şirket kapanmıştı.

Yıllık verilere bakıldığında, ocakta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1, kapanan şirket sayısı yüzde 16,2 artış gösterdi.

911’İ TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET

Ocakta kapanan şirket ve kooperatiflerin 720'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 267'sinin imalat, 148'inin mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 911'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 343'ü sanat, spor ve eğlence faaliyetleri, 243'ünün imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu.

OCAKTA 167 KOOPERATİF KURULDU

Ocakta 167 kooperatif kurulurken bunların 104'ü konut yapı, 31'i işletme, 13'ü turizm geliştirme alanında işbaşı yaptı.

Bu ayda kurulan 11 bin 202 şirket ve kooperatifin yüzde 88,2'sini limitet şirketler, yüzde 10,3'ünü anonim şirketler, yüzde 1,5'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,1'i Ankara ve yüzde 6,3'ü İzmir'de kuruldu. Geçen ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 583'ü ticaret, 1568'i imalat ve 1332'si inşaat sektöründe yer aldı. Söz konusu ayda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 547'si inşaat, 534'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 164'ü sanat, spor ve eğlence sektöründe faaliyet göstermeye başladı.