''Şirketler birer birer batıyor, iktidar hâlâ vitrin ekonomisiyle meşgul''

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) son haftalık verilerini değerlendirdi. Ateş, “Son bir yılda batık ticari krediler yüzde 108, KOBİ kredileri ise yüzde 134 arttı. Şirketler birer birer batıyor, iktidar hâlâ vitrin ekonomisiyle meşgul. Faizler çok yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ama enflasyon yeniden artışa geçti” dedi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, BDDK’nin son haftalık verilerinin ekonomideki çöküşü açıkça ortaya koyduğunu belirterek, yasal takibe düşen kredilerdeki patlamaya dikkat çekti.

Ateş,konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Son bir yılda batık ticari krediler yüzde 108, KOBİ kredileri ise yüzde 134 arttı. Şirketler birer birer batıyor, iktidar hâlâ vitrin ekonomisiyle meşgul. Faizler çok yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ama enflasyon yeniden artışa geçti. Üretici yüksek faizle kredi bulamaz hale geldi, yatırım yapamıyor. Ekonomi durdukça fiyatlar da inmiyor, tam tersine üretim azaldığı için maliyet enflasyonu büyüyor.

"BU TABLO, TÜRKİYE’DE REEL SEKTÖRÜN FİİLEN ÇÖKÜŞTE OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

İşletmelerin ayakta kalacak gücü kalmadı. Maliyetler artıyor, faizler yükseliyor, talep düşüyor. Küçük esnaf da sanayici de borcunu çeviremiyor. Bu tablo, Türkiye’de reel sektörün fiilen çöküşte olduğunu gösteriyor. Her batık işletme onlarca kişinin işsiz kalması demek. KOBİ’ler ekonominin omurgasıdır; onlar batarsa üretim de durur, geçim de kalmaz.

"ŞİRKETLER BATIYOR, TÜRKİYE’NİN ÜRETİM GÜCÜ ERİYOR"

İktidar hâlâ pembe tablolarla günü kurtarmaya çalışıyor. Gerçeklerle yüzleşip üretimi ve istihdamı koruyacak bir plan ortaya koymak zorundalar. Şirketler batıyor, Türkiye’nin üretim gücü eriyor. Kredi musluklarını kısmakla, üreticiyi faiz yükü altında ezmekle enflasyonun düşürülemediğini artık gördük. Aksine, üretim çarkları yavaşladıkça hem fiyatlar artıyor hem geniş tanımlı işsizlik büyüyor.”