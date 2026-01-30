Şirketler büyük dilimi kaptı: Her 10 TL’nin 7’si şirketlere

AKP hükümetleri dönemindeki hoyrat özelleştirme politikasının en ağır yükünü sırtlayan kurumlardan olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2025 yılı harcamaları belli oldu. Bakanlığın 2025 yılına yönelik kesin hesap cetveli, elektrik dağıtım şirketlerinin bütçede yarattığı tahribatı bir kez daha gözler önüne serdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2025 yılında toplam 42 milyar 537 milyon 274 bin TL harcadı. Kurumun toplam 42,5 milyar TL’lik 2025 yılı harcamasının yüzde 72’sinin, elektrik dağıtım şirketlerine aktarılan tutarlardan kaynaklandığı belirlendi.

Elektrik dağıtım işinin bölgelere bölünerek özelleştirilmesinin ardından urulan elektrik dağıtım şirketleri, “Sokak ve caddelerin aydınlatılması” karşılığında merkezi bütçe ve belediyelerin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da fahiş ödemeler aldı.

FATURA 30,3 MİLYAR TL

Şirketlerin 2025 yılında bakanlıktan, “Genel aydınlatma ödemesi” adı altında aldığı toplam tutarın, 30 milyar 379 milyon 143 bin TL olduğu öğrenildi. Elektrik dağıtım şirketlerine 30,3 milyar TL aktaran bakanlık, “Kirliliğin azaltılması hizmetleri” için ise yalnızca 1 milyar 107 milyon 676 bin TL’lik kullandı.

HER YIL MİLYARLARCA LİRA

Ocak-Aralık 2025 döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden 30,3 milyar TL alan elektrik dağıtım şirketlerine 2021-2024 döneminde aktarılan kaynak, yıllara göre şöyle sıralandı:

2021: 2 milyar 961 milyon 630 bin TL

2022: 10 milyar 471 milyon 504 bin TL

2023: 23 milyar 627 milyon 763 bin TL

2024: 32 milyar 515 milyon 775 bin TL

2025: 30 milyar 379 milyon 143 bin TL