Şirketler yargılanmalı

Haber Merkezi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen Ormanı’nda ağaçların yok edilmesine karşı nöbet tutanlar hakkında ‘‘Ormanı işgal ve faydalanma” suçundan açılan dava bugün saat 10.00’da Milas 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Yaşam savunucuları dava öncesi dayanışma çağrısı yaparak ‘‘Ormanı hayatı savunanlar değil yok edenler yargılansın. Akbelen için, emeğimiz, umudumuz için hep birlikte olmaya dayanışmaya ihtiyacımız var. Akbelen mücadelemiz yargılanamaz. Akbelen mücadelesi onurumuzdur demeye çağırıyoruz’’ dedi.