Şirketlere bütçe var, işçilere yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik stratejikplanında, madencilerin iş güvenliğinin göz göre göre yok sayıldığı ortaya konuldu. Maden ve yeraltı işlerinde çalışma şartlarının iyileştirilmesinin gerekli olduğunu kabul eden bakanlık, çalışma şartlarının iyileştirilmesinin önünde ise yüksek maliyet engeli olduğunu kaydetti.

TOPLUMSAL TALEP VURGUSU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024 ve 2028 yıllarını da kapsayan beş yıllık yol haritası niteliğindeki stratejik planını açıkladı. Plan, ölümlü maden kazalarından ders alınmadığını gözler önüne serdi.

Bakanlığın stratejik planında yer alan tespitler arasında, “Maden ve yer altı işlerinde çalışma şartlarının iyileştirilmesinin gerekliliği” tespiti de yer aldı. Bakanlık, toplumda madencilik ve madenlerle ilgili bilincin arttığını ve artan bilinçle birlikte, “Madencilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik toplumsal talebin de açığa çıktığını" belirtti.

MALİYET BAHANE OLDU

Madencilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini yönelik tespite karşın sorunun çözümü için gerekli adımların atılamayacağı raporda adeta itiraf edildi. Bakanlığın raporunda, “Maden ve yeraltı işlerinde çalışma şartlarının iyileştirilmesinin maliyetli olması” tespitin çözümünü zorlaştıran etkenler arasında sıraladı.

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MİLYARLAR AKITILDI

Madencilerin iş güvenliğinin artırılmasına yönelik hedefin önünde yüksek maliyetleri engel olarak koyan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden elektrik dağıtım şirketlerine her yıl milyarlarca lira kaynak aktarılıyor. Elektrik dağıtım şirketlerine sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında bakanlık bütçesinden, “Genel aydınlatma ödemesi” adı altında 2020-2024 döneminde yapılan ödemeler, yıllara göre şöyle sıralanıyor:

• 2020: 2 milyar 440 milyon TL

• 2021: 2 milyar 961 milyon TL

• 2022: 10 milyar 471 milyon TL

• 2023: 23 milyar 627 milyon TL



• 2024 (Ocak-Haziran): 1 milyar 212 milyon 699 bin TL