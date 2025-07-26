Şirketlere can suyu halka fatura

Büyük bölümü gizli tanıkların, “Duydum, düşünüyorum” beyanları ile başlatılan onlarca operasyonla CHP’li belediyeler hedef alınırken Kayseri Büyükşehir Belediyesi hesaplarında yapılan inceleme, bir usulsüzlüğü açığa çıkardı. Belediyenin, zarar eden iştiraklerinin zararını belediye kasasından karşıladığı öğrenildi. Hesapları inceleyen denetçi, “Yerel hizmetler için kullanılması gereken kaynakların verimsiz kullanıldığı” konusunda belediye yöneticilerini uyardı.

AKP idaresindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştirakleri Ulaşım A.Ş. ve Kaytur A.Ş’nin 2019 yılı itibarıyla düzenli olarak zarar ettiği tespit edildi. Kaytur’un 2019-2023 dönemindeki toplam zararının 64 milyon 825 bin 81 TL, Ulaşım A.Ş’nin 2019-2023 dönemindeki toplam zararının ise 1 milyar 299 milyon 425 bin 726 olduğu belirtildi. Şirketlerin toplam zararı ise 1 milyar 364 milyon 250 bin 808 TL oldu.

BELEDİYE KASASINDAN PARA

Sürekli zarar eden ve toplam zararları 1,3 milyar TL’ye ulaşan şirketlerin sermaye artışları incelendi. Sayıştay denetçileri tarafından gerçekleştirilen inceleme, çarpıcı bir skandalı gözler önüne serdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, zarar eden iştiraklere beş yıl boyunca, “Sermaye artırımı” için para aktardığı belgelendi. Belediye bütçesinden sermaye artırımı için zarar eden şirketlere aktarılan toplam para kayıtlara, 1 milyar 671 milyon 768 bin 605 TL olarak geçti.

VERİMSİZLİK UYARISI

Belediyenin mali hesaplarını inceleyen denetçi, belediyelerin temel amacının, “Yerel kamu hizmetlerini daha aktif ve verimli yerine getirmek” olduğunun altını çizdi. Belediye şirketlerinin sürekli zarar etmesi ve sermaye artırımı yoluyla zararların belediye bütçesinden düzenli olarak karşılanmasının doğru olmadığını vurgulayan denetçi raporuna şu notu düştü:

“İştirak zararlarının belediye bütçesinden karşılanması, kamu kaynaklarının verimsiz kullanımına sebep olmaktadır. İdarenin, sürekli zarar eden şirketlerin düzenli olarak sermaye artırımı ile zararlarını bütçeden karşılamak yerine, bu şirketlerin zarar etmesini engelleyecek tedbirleri alarak kamu kaynaklarını daha verimli alanlarda kullanması gerekmektedir.”