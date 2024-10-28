Şirketlere ÇED desteği

Haber Merkezi

İktidarın politikaları, ülkede rant ve ekolojik yıkımı daha da derinleştiriyor. Çevresel Etki Denetimi (ÇED) Yönetmeliği, talanın artmasında kullanılan araçlardan birine döndü. Yönetmeliğe göre, “25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler” için ÇED gerekli görülmüyor.

Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde Koza Altın işletmesinin açmak istediği altın ve gümüş maden ocağı için de “ÇED gerekli değildir” kararı verilmesi de tepki çekti. Valiliğin kararıyla, bin 600 hektar olan maden alanının 22 hektarı dinamit ile patlatılacak.

HALK KARŞI ÇIKIYOR

MA’ya konuşan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme (ESÇEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, işletmelerin çalışma alanını küçük göstererek “ÇED gerekli değildir” kararını almaya çalıştığını vurguladı. Yurtman, “Firmalar ÇED Yönetmeliğinin açığını kullanıyor. Bunu yaparak ÇED sürecindeki kurumlardan görüş alma sürecini atlatıyorlar. ÇED sürecinde görüş alınmak mecburiyetinde. Öyle olunca da süreç bozuluyor. ÇED, kurumlardan görüşler alınıp oluşturuluyor bu da tabii süreci uzatmış oluyor. Bazı firmalar Sarıcakaya’daki gibi 22 hektarlık alanda çalışacağını beyan edip ‘ÇED gerekli değildir’ kararı alıyor. Dernek olarak buna karşı dava dava açacağız ve konunun takipçisi olacağız” dedi.

Yurtman, yapılmak istenen maden ocağıyla birlikte tarımla geçinen bölge halkının gelirini kaybedeceğine dikkat çekerek, şöyle devam etti: “Yöre halkının yüzde 80-90’ı buna karşı çıkıyor. Yöre halkı geçimini tarım ile sağlıyor. Haliyle orada yapılacak bir maden araması çalışması, yöre halkının gelirlerinin yok olmasına neden olacak.’’