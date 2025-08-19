Şirketlere kâr, motokuryelere ölüm!

Son iki yılda 131 moto kuryenin iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesi, sektördeki güvencesiz çalışma koşullarını bir kez daha gözler önüne serdi. Kurye Hakları Derneğinin verilerine göre, 2023'te 68, 2024'te ise 63 kurye, trafikteki tehlikeler ve sistemsel sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölenlerden 9'unun çocuk olması, sorunun boyutunu daha da derinleştiriyor.

Moto Kuryelere Adalet Hareketi temsilcisi Kadir Demiryürek, pandemi döneminde e-ticaretin hızla büyümesiyle birlikte moto kuryeliğin, iş arayanlar için cazip bir seçenek haline geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde, herkes eve kapandığında eve kapanamayan meslek grupları vardı. Bu meslek gruplarından bir tanesi de moto kuryelikti. E-ticaret şirketlerinin kârları arttıkça, hayatı eve sığamayan moto kuryelerin sayısı da artıyordu. Türkiye’de e-ticaret hacmi geride bıraktığımız son 5 yılda büyümeye devam etti. Ticaret Bakanlığının verilerine göre, e-ticaret hacmi 2024 yılında Türk Lirası bazında 3 trilyon liraya, Amerikan Doları bazında yaklaşık 90 milyar dolara ulaştı.