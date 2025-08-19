Şirketlere teşvik, üreticiye ceza!

Emek Servisi

Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nın Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde CHP’li üretici Sadık Erdoğan’ın, maliyetinin altında alıcı bulamadığı traktör patateslerini köy meydanında dağıtması hakkında soruşturma başlatmasına tepki gösterdi. Sendika, açıklamada, maliyet artışı ve fiyat düşüklüğü nedeniyle zor durumda kalan çiftçilerin desteklenmesi gerekirken cezalarla karşı karşıya bırakıldığını ifade etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Üretim maliyetinin yüksekliği ve ürün fiyatlarının düşüklüğü nedeniyle üretim yapamayan çiftçileri suçlu görüp arazilerine yönetmelikle el koyma uygulamaları yetmezmiş gibi şimdi de çiftçinin para etmeyen ürününü bedava dağıtması suç oldu. Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde patateslerini yok pahasına tüccarlara satma yerine çarşıda hemşerilerine dağıtan çiftçiye Ticaret Bakanlığı milyonlarca lira ceza kesme hazırlığında.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, patateslerini vatandaşa dağıtan çiftçiye ‘piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozma’ ile ‘piyasada darlık yaratma’ fiillerinden 1,4 milyon lira ile 17,2 milyon lira arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacağını yayınladı. Devlet kurumlarının gıda fiyatlarını düşürmemek için depolarında gıda ürünlerini stoklayıp çürüten şirket ve marketlere ceza yazması beklenirken cezanın üreticilere yazılması çiftçilere ‘Üretseniz de, üretmeseniz de biz sizi cezalandırırız!’ anlamı taşımaktadır. Bu politikalar tarımsal üretimi artırmaz, yoksulların gıdaya erişimini sağlamaz, aksine açlığın kapımıza gelmesini sağlar.”

CHP’den de Ticaret Bakanlığı’n açtığı soruşturmaya tepkiler geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, şu ifadeleri kullandı: “Çiftçinin derdine derman olması gereken devlet, onun feryadını susturmak için soruşturma açıyor. Bu adalet değil, zulümdür. Çiftçiye ceza değil, destek gerekir.” CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ise “Çiftçinin emeğini, alın terini görmezden gelenler, bu feryadı duymak yerine cezalandırmayı tercih ediyor” ifadelerini kullandı.