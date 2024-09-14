Şirketlerin kârı iki yıldır uçuşta

EKONOMİ SERVİSİ

TÜİK, TCMB işbirliği ile hazırladığı 2023 sektör bilançolarını açıkladı. Şirket kârları, bilançoların hesaplandığı 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Bilançolar, şirketlerin net karlarını 2 yılda katladığını ortaya koydu. 2023’te tüm sektörlerin toplulaştırılmış net kârı 1 trilyon 786 milyar 23 milyon liraya ulaştı. Bu oran, 2021’de 285 milyar 297 milyon liraydı. 2022’de de net kâr 1 trilyon 511 milyar 478 milyon liraydı.

İKİ YILDA KÂRLARDA YÜZDE 526 ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şirket kârları, 2022’de başlayan dev yükselişini sürdürdü. Kârlar, 2022’de uçuşa geçmiş, bir önceki döneme göre yüzde 430 artmıştı. 2021 ile 2023 arasındaki değişim oranı da yüzde 526 oldu.

Firmaların toplam net satışları 47 trilyon 197 milyar 308 milyon lira, toplam faaliyet kârı ise 3 trilyon 409 milyar 572 milyon lira olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 1 trilyon 6 milyar 313 milyon lirayla en yüksek net kar elde eden sektör oldu. 2023’te tüm şirketlerin öz kaynaklarının toplamı 2023’te 10 trilyon 610 milyar 639 milyon lira olurken yabancı Şirketlerin kârı iki yıldır uçuşta Sermaye krize rağmen kârına kâr katmaya devam ediyor. 2022'de başlayan aşırı kâr artışları 2023 yılında da devam etti. 2009'dan bu yana en yüksek kârın görüldüğü 2023'te şirketler 1,8 trilyon net kâr açıkladı kaynaklar toplamı 28 trilyon 435 milyar 847 milyon lira ile öz kaynakları katladı.

2023’te faaliyet gösteren şirketlerin yapısı da ülke ekonomisinin ağırlıkla hizmet sektörleri ile işlediğini bir kez daha gözler önüne serdi. En çok şirket, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü faaliyet gösterdi. Bu sektördeki şirketlerin sayısı, toplam şirketlerin 3’te 1’ini oluşturdu. İmalat sektörünün toplam firma sayısı içindeki payı 2023’te yüzde 16,3 oldu.

İMALAT SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Net kârlarda da aktif büyüklükte de imalat sektörü ilk sırada yer aldı. İmalat sektörünün 2023’te net kârı 1 trilyon 6 milyar 313 milyon lirayla en yüksek seviyede gerçekleşti. Bilançolarda en yüksek zarar ise gayrimenkul faaliyetlerinde görüldü. Bu sektör, 103 milyar 296 milyon lira net zarar açıklayarak en yüksek zarara uğrayan sektör oldu.

Aktif büyüklükte imalat sektörü, 11 trilyon 686 milyar 338 milyon lira ile ilk sırada yer alırken toptan ve perakende ticaret motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü ise 9 trilyon 825 milyar 977 milyon lirayla ikinci sırada yer aldı. İmalat sektörü, yurtdışı satışlarında da 2023’te ilk sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl en yüksek yurtdışı satış 1 trilyon 431 milyar 295 milyon lira ile imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurtdışı satış 1 trilyon 114 milyar 446 milyon lira oldu.