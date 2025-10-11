Şirketlerin konkordato oyunu

Küçükten büyüğe çok sayıda işletme, ekonomik daralma ve nakit akışı sorunlarıyla ayakta kalma savaşı veriyor. Finansmana erişimdeki zorluklar, artan maliyetler ve azalan talep, şirketleri konkordato kapısına yöneltiyor. Dokuz ayda konkordato sayısı 2 bin 85, kesin mühlet sayısı 1212’ye çıktı. Ancak iflas koruması olan bu yöntem son dönemde kötüye kullanılmaya başlandı.

BORSASI OLUŞTU

Normal şartlarda mahkeme denetiminde ilerleyen, firmanın tüm varlıklarının ortaya konulduğu, bağımsız komiserlerce incelendiği ve alacaklıların bilgilendirildiği bu süreç, bazı işletmelerin haksız kazanç kapısı oldu. Konkordato ilanıyla borçlarını erteleten şirketler, piyasaya olan yükümlülüklerini öteliyor. Küçük üretici ve esnaf ise alacaklarını tahsil edemiyor.

Konkordato sürecinde üç komiser atanıyor. Bunlardan ikisi mali işler kökenli, biri ise hukukçu oluyor. Bazı komiserlerin ise şirketlerin istediği gibi rapor hazırladığı belirtiliyor. Sektör kaynaklarına göre istenilen raporu hazırlamak için de 15 bin ila 50 bin dolar arasında rakamlar alındığı iddia ediliyor. Hazırlanan raporlar sayesinde konkordato ilanıyla borçlarını erteleten şirket, piyasaya olan yükümlülüklerini öteliyor.

DİKKATİ ÇEKEN ERTELEME

İstanbul’daki bir dosyada, faaliyeti bulunmayan bir şirkete dahi koruma kararı verildiği görüldü. A... Endüstriyel Destek ve İnsan Kaynakları Hizmetleri, A... Group Mimarlık ve Danışmanlık ve P.....

Mobilya İmalat Sanayi adlı üç kardeş şirkete ait dosyada komiser heyetinin raporu dikkati çekti.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin konkordato dosyasında görevlendirilen komiser heyeti, 31 Ağustos 2025 tarihli mali veriler üzerinden hazırladığı raporda ilgi çeken bir değerlendirmede bulundu. Raporda, A... Endüstriyel Sanayi ve Ticaret A.Ş. için şirketin herhangi bir gelir getirici faaliyeti bulunmamasına rağmen ‘ilerleyen aylarda durumun yeniden gözlemlenmesi’ gerektiği ifade edildi. Aynı raporda şirketin satış, çalışan ve faaliyet verilerinin tamamen sıfır olduğu açıkça yer alıyor.

Komiser heyeti raporunda, A... Endüstriyel’in 30 Haziran – 31 Ağustos 2025 döneminde gelir getirici faaliyeti bulunmadığı, ciro ve kârlılık hedeflerine yüzde 0 oranında ulaşabildiği, çalışan sayısının sıfır olduğu ve borçlarının 60 milyon TL’yi aştığı belirtiliyor. Ancak buna rağmen komiser heyeti, şirket için iflas önerisinde bulunmak yerine 'ilerleyen aylarda yeniden değerlendirme yapılması gerektiği' yönünde kanaat bildirdi.

Üç şirketin toplam hedefi yaklaşık 56 milyon TL satış ve 11,3 milyon TL net kâr iken gerçekleşen tutarlar yalnızca 18–19 milyon TL satış ve 3,5–3,7 milyon TL kâr düzeyinde kaldı. Bu da toplam hedeflerin yaklaşık yüzde 30’una ulaşılabildiğini gösterdi.

Komiser heyetinin raporu sonucunda üç şirkete ait 300 milyon TL tutarındaki borç, bir buçuk yıl süreyle donduruldu. İflas kararı alınmadığı için çek ve senetler hakkında da cezai işlem yapılamıyor.