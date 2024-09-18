Şirketlerin yurtdışı borcu 173 milyar dolara çıktı

Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 9,5 milyar dolar artarak 173 milyar dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün kredi borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre, Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 9,5 milyar dolar artarak 173 milyar dolar oldu.

2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 160,7 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun ise 3,1 milyar dolar artarak 12,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi. Borçluya göre dağılıma bakıldığında, bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,3 milyar dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 3 milyar dolar artışla 17,8 milyar dolar oldu. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 215 milyon dolar azalırken tahvil stoku ise 31 milyon dolar azalarak 1,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.