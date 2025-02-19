Şirketlerin yurtdışına kredi borcu arttı

Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki çeyreğe göre 4 milyar dolar artarak 173,3 milyar dolar oldu.

Şirketlerin uzun vadeli kredi borçları bir önceki çeyreğe göre 1,2 milyar dolar artarak 157,8 milyar dolara, ticari krediler hariç kısa vadeli borçları da 2,8 milyar dolar artarak 15,5 milyar dolara yükseldi.

Bir önceki çeyreğe göre, finansal kuruluşların toplam borcu 4,3 milyar dolar artarken finansal olmayan kuruluşların toplam borcu ise 0,3 milyar dolar azalış gösterdi. Aynı dönemde, finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 1,3 milyar dolar artarken finansal olmayan kuruluşların uzun vadeli borçları 52 milyon dolar azalış gösterdi.