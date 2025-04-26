Şirkette çalışandan çok yönetici var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşları “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklanırken AKP’li Güngören Belediyesi’nin tartışma yaratacak harcamaları ortaya çıktı. Güngören Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanvekili Ergün Edepali, belediyenin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı bir şerh hazırladı.

CHP’li Edepali’nin tespitlerine göre, Güngören Belediyesi iştiraki Günkent adlı şirketin dört yönetim kurulu üyesi var. Ancak buna karşın şirketin sadece üç çalışanı bulunuyor. Şerhte, AKP’li belediyenin tasarruf tedbirlerine uymadığı da vurgulandı. Yeni Şafak gazetesinin de bağlı olduğu Albayrak Grubu’nun belediyeden 147,3 milyon TL’lik ihale aldığı belirtildi.

Edepali bu ihaleye ilişkin, “Önceki yıllara göre kiralık araç sayılarında azalma yok. Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerine uyulmadığı, gereğinden fazla araç kiralaması yapıldığı, bu ihaleye katılıp düşük teklif verip çeşitli nedenlerle ihale dışı bırakılan firmaların tamamına yakını ihaleye itiraz etmiş olduğu görülmektedir” ifadelerini kullandı.

BAKKALLAR ODASINA KIYAK

“Her ihalede hep aynı firmalar yan teklif veriyor. Belediye, 2024’te memur sayısı azalmasına rağmen 102 milyon 791 bin TL açık verdi” diyen Edepali şerhinde şunları da sıraladı:

• “Belediye, Güngören Bakkallar Odası’nın aylık 50 bin 700 TL kira bedelini ödüyor.

• Güngören Belediyesi Semt Güngören projesindeki gayrimenkullere yönelik aylık 214 bin TL aidat bedeli ödediği görülmüştür.”

HALI SAHA VURGUNU

Edepali’nin şerhinde, belediyelere ait halı sahaların nasıl kiralandığı da tüm detaylarıyla anlatıldı. Kamunun zarara uğratıldığını ve ihaleye fesat karıştırıldığını vurgulayan Edepali şunları anlattı:

“Güngören Belediyesi, belediyeye ait iki halı saha ve lokali Güngören Belediyesi Spor Kulübü’ne kiraladı. Kulübün başkanlığını ise aynı zamanda Belediyede Belediye Başkan Yardımcısı olan Ali Furkan Sevinç yapıyor. İhaleyi düzenleyen ve kira sözleşmesin imzası olan Emlak İstimlak Müdürü Halil İbrahim Koç aynı zamanda ihaleyi alan spor kulübünün yönetim kurulu üyesi. Bu ihaleye fesat karıştırma suçudur. Ayrıca hiçbir emlak değerlendirme, piyasa araştırması yapılmadan yapılan bu ihale belediyeyi açıkça zarara uğratmıştır. İhale sonuçlanıp yer teslimi yapıldıktan sonra hâlâ mevcut tesisin elektrik, doğalgaz ve su faturası belediye kasasından ödenmektedir.”

‘6 YILDIR DENETLENMİYOR’

Güngören CHP İlçe Başkanı Canan Yılmazcan ise yaptığı açıklamada, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile diğer belediye başkanlarımızı çeşitli iftiralar ile tutsak edenler, İstanbul'un en küçük belediyelerinden biri olan Güngören Belediyesi’ne bir baksınlar. Tek katılımlı ihaleler, adrese teslim ihaleler, yandaşlara verilen halı sahalar… Bu Denetim Komisyonu raporu içinde yargıya taşıyacağımız konular da var ve sonuna kadar peşinden gideceğiz. Güngören’de muhalefeti daha da büyüterek, diğer muhalefet partileri ile bu verileri paylaşacağız. 6 yıldır Sayıştay denetiminden geçmeyen bu belediyeyi kimler koruyor, kolluyor!” diye konuştu.