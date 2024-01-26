Şırnak Belediyesinden vatandaşlara kar uyarısı

Şırnak’ta dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından Şırnak Belediyesi, soba zehirlenmelerine ve kar lastiği ile zinciri olmadan yola çıkan sürücüleri uyardı.

Şırnak Belediyesi, il merkezi ve ilçelerinde dün geceden bu yana etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeni ile vatandaşları uyardı.

Soba zehirlenmeleri, kar lastiği konusunda uyarıda bulunan belediye tarafından yapılan açıklamada, "İlimizi etkisi altına alan kar yağışı devam ederken, hemşerilerimizin tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça araçlarıyla seyahat etmemeleri, trafiğe çıkan araç sürücülerinin de kar lastiği veya zincirsiz trafiğe çıkmamaları rica olunur. Ayrıca, olası baca tıkanmalarına veya alçak basınçlı havalarda karbon monoksit zehirlenme vakalarına karşı da hemşerilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur" denildi.