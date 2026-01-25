Şırnak- Beytüşşebap’ta biriken kar kütleleri kamyonlarla taşınıyor

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçe merkezinde biriken kar kütleleri kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

İlçe merkezi ve mahallelerde yoğun kar birikmesi nedeniyle Beytüşşebap Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, yaklaşık bir aydır çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçe merkezinde biriken kar yığınlarını iş makineleriyle temizleyerek kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Beytüşşebap Kaymakamlığı’na bağlı Köylere Hizmet Götürme Birliği karla mücadele ekipleri de kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, köy yollarını açık tutabilmek amacıyla 24 saat esasına göre vardiyalı şekilde görev yapıyor. Zaman zaman yoğun yağış nedeniyle kapanan köy yolları, ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açılıyor. İlçe merkezinde ise ana arterler ve önemli ulaşım yolları sürekli açık tutuluyor. Karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Beytüşşebap Belediyesi ekiplerinden Nihat Turgut, yaklaşık bir aydır gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Yolları sürekli açık tutmak için yoğun çaba harcıyoruz. İlçe merkezinde biriken kar yığınlarını kamyonlarla ilçe dışına taşıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz sahada” dedi.

Yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edebileceğini belirterek sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA).

Haber ve Kamera: Emin BAL/ŞIRNAK(DHA)