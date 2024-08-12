Şırnak Cezaevi'nde Kürtçe yasağı iddiası

Şırnak Barosu İnsan Hakları Komisyonu üyesi avukat Fadıl Tay, Şırnak Cezaevi Müdürü'nün değişmesi sonrası tutukluların telefon görüşmesinde aileleriyle Kürtçe konuşmasının yasaklandığını söyledi.

Tay, "8 Ağustos'ta siyasi ve adli tutuklularla görüşme gerçekleştirdik. Cezaevi müdürünün değişmesiyle birlikte saldırıların ve ihlallerinin artığını ifade ettiler" dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre tutukluların cezaevi müdürünün kendilerine "Telefon görüşmelerinde ailelerinizle Kürtçe konuşmayacaksınız" dediğini paylaşan Tay, "Bu anayasaya aykırıdır. Cezaevi kanuna aykırılıktır. Onların bunu uygulama gibi bir hakları yok. Bu uygulama tek başına bir işkencedir" diye konuştu.

SARILMAK DA YASAK

Avukat görüşlerinde kalem ve evrakların bulundurulmasının da engellendiğini aktaran Tay, tutukluların açık görüşte aile fertlerine sarılmasının da yasaklandığını belirtti.

Tay, "Cezaevi müdürü tutuklulara 'Uyuduğunuzda koğuştaki ışığı kapatmayacaksınız ki biz görelim ne yapıyorsunuz' demiş. Bu da kanunları ayaklar altına almaktır. Bununla da sınırlı kalmamışlar 'Ailelerinizle yaptığınız görüşmelerde sarılmayacaksınız' denilmiş. Bu insanlık dışı bir uygulama. Görüşe giden avukatlar da hiçbir evrak ve kalemle içeriye giremiyor. Bunların hepsi tamamıyla keyfidir. Ben de bu uygulamayla karşılaştım. Savcılığa başvurdum, 'böyle bir kanun yok' dedi" ifadelerini kullandı.

"90'LI YILLARI AKILLARA GETİRİYOR"

Baronun 13 Ağustos'ta cezaevine giderek detaylı rapor hazırlayacağını dile getiren Tay, "Tutukluların aktarımlarını cezaevi yönetimiyle görüşeceğiz. Gereken yerlere başvurularımızı yapacağız. Bu uygulamalar 1990'lı yılları akıllara getiriyor. O yıllarda tutuklulara, 'Türkçe konuş çok konuş' diyorlardı. Şimdi bu uygulamalarda bu politikaların bir devamıdır" dedi.