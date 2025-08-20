Şırnak delik deşik

Şırnak’ın zengin coğrafyasında ekolojik yıkım dört koldan sürüyor. Cudi, Gabar ve Kato dağları ile Bestler Dereler bölgesinde son yıllarda giderek artan bir doğa katliamı yaşanıyor. Petrol aramaları, maden ve kum ocakları, Hidroelektrik Santralları (HES) projeleri ve kesilen yüz binlerce ağaç nedeniyle bölge adeta nefessiz bırakıldı.

Bu talanın bir örneği ise Uludere ilçesindeki Hezil Çayı.

Şırnak’tan başlayıp Türkiye-Irak sınır çizgisinin bir bölümünü oluşturan ve Dicle Nehri ile birleşen Hezil Çayı'nın suyunu HES şirketleri hapsetmek istiyor.

Hezil’de üç ana HES projesi öne planda. Bu projelerden biri Kaizen Enerji A.Ş. tarafından yürütülen Sekerek HES projeleri. Proje için yaklaşık 810 milyon TL’lik yatırım planlandı. ÇED süreci başlatılan projede süreç hâlâ tamamlanmadı.

Bir diğer proje ise Zagros Enerji tarafından işletilen Silopi HES. Son olarak santralda, kapasite artışı yapılması planlandığı öğrenildi. Bir proje ise Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait. DSİ tarafından planlanan Şenova Barajı ve HES projesine 2023 yılında ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmişti.

∗∗∗

HER TAŞIN ALTINDA AKP’Lİ

Bölgedeki enerji santrallarıyla öne çıkan isimlerinden biri Kaizen Enerji A.Ş. AKP Milletvekili Rizgin Birlik’in kuzeni AKP Şırnak İl Başkanı Halil İbrahim Erkan’ın şirketi olan Kaizen Enerji A.Ş. 2017 yılında kuruldu. Şirket kısa sürede hızla büyüyerek enerji sektöründe büyüdü. Özellikle Cizre ve Uludere ilçelerindeki projelerde adı geçen Erkan’ın şirketi ihalelerde de 'kendini gösterdi.'

• 2022’de Uludere’deki Robozik Deresi’nde su tutmaya başlayan Musatepe ve Kavşaktepe Barajları’nın eteğine hidroelektrik santral ihalesi verilmişti. Maliyeti 7 milyon TL’yi aşan projeye köylüler tepki göstermişti. Bölge halkı köylerinin sular altında kalma tehdidi altında olduğunu söylemişti.

• 2023’te Kaizen Enerji AŞ. ile Yunus Madencilik Er-bir Enerji şirketine, Bahçelievler Mahallesi'nde GES projesinin ihalesi verilmişti.

∗∗∗

BELDENİN TEK SÖZ SAHİBİ BABAT AİLESİ

HES projesinin bir diğer ortağının ise 31 Mart seçiminde Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) seçilen ve ardından istifa edip bağımsız olan ardından AKP’ye geçen Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat ve ailesinin olduğu ileri sürülüyor. Babatlar 1999’dan bu yana Hezil Barajı’nın bulunduğu Şenoba’yı yönetiyor. Belde belediyenin başkan vekili ise Alihan Babat’ın akrabası Sevgi Babat. Ayrıca Babatlar diğer kamu kurumlarında da yönetici koltuğunda oturuyor.