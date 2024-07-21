Şırnak Gabar'da sondaj kulesi devrildi: Enkaz altında işçiler var
Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA-İHA
Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, TPAO'ya ait sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Alınan bilgilere göre, petrol arama sahasında devrilen sondaj kulesinin altında ilk belirlemelere göre 3 işçi sondaj kulesi göçüğünün altında kaldı.
Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için olay yerine AFAD, itfaiye ekipleri, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Şırnak Valisi Cevdet Atay ve TPAO Şırnak Bölge Müdürü Oğuz Şahin'in de olay yerine giderek çalışmaları denetlediği öğrenildi.
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