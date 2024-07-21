Şırnak Gabar'da sondaj kulesi devrildi: Enkaz altında işçiler var

Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

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Fotoğraf: İHA