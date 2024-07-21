Şırnak Gabar'da sondaj kulesi devrildi: Enkaz altındaki 1 işçi öldü, 2 işçi yaralı

Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Enkaz altında kalan işçilerden 2'si yaralı olarak kurtarılırken, bir işçi hayatını kaybetti.

Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki petrol sahasında sondaj kulesinin devrilmesi sonucu enkaz altında kalan 2 işçi yaralı kurtarılırken, bir işçi hayatını kaybetti.

Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol sahasında petrol sondaj kulesi devrildi. Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri ile TPİC ve TPAO uzman ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu enkaz altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı.

Yaralı işçilerden biri helikopterle hastaneye ulaştırıldı, diğer işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Enkaz altında kalan diğer işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altında kalan 1 mühendis hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Aybüke Yalçın sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesinde beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası yaşanmıştır. Kule enkazının altında kalan sondaj işçisi Furkan Tatar kazadan hemen sonra kurtarılarak helikopter ile hastaneye sevk edilmiştir. Kazada bir mühendis hayatını kaybetmiştir. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan bir işçi de Cizre Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler başlatılmıştır. Vefat eden mühendisimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: YARALI İŞÇİLERİN HAYATİ TEKLİKESİ YOK

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kule enkazının altında kalan mühendisimiz Mehmet İrfan Güler maalesef hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 2 işçimiz ise hastanede tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili olarak TPAO tarafından müfettiş atanmış olup detaylı inceleme başlatılmıştır. Vefat eden mühendisimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı, yaralı işçilerimize ise acil şifalar dileriz" denildi.