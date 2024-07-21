Şırnak Gabar'da sondaj kulesi devrildi: Enkaz altındaki 3 işçiden 2'si kurtarıldı

Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Enkaz altında kalan işçilerden 2'si yaralı olarak kurtarılırken, bir işçi için çalışmalar devam ediyor.

Güncel 21.07.2024 12:42 Giriş: 21.07.2024 12:42

Güncelleme: 21.07.2024 13:56 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA