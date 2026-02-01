Şırnak-Silopi semalarında gökkuşağı görsel şölen oluşturdu

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde yağış sonrası oluşan gökkuşağı görsel şölen sunarken, sis bulutu nedeniyle Cudi Dağı gözden kayboldu.

Silopi’de yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı, ilçe semalarında görsel şölen sundu. Kent merkezinin birçok noktasından net şekilde görülen gökkuşağı, binalar ve dağ manzarasıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Gökkuşağının arkasında oluşan yoğun sis bulutu nedeniyle Silopi’nin simgelerinden Cudi Dağı ise görünmez oldu. (DHA)

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)