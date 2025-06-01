Şırnak - Silopi’de bahçe yangınını itfiaye söndürdü

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesine bağlı Doruklu köyünde çıkan bahçe yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Doruklu köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbarla bölgeye Silopi Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İlçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan köye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)