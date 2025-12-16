Şırnak- Silopi’de hastane otoparkında park halindeki otomobil yandı

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, Devlet Hastanesi otoparkında park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Silopi Devlet Hastanesi otoparkında park halindeki 42 CIH 16 plakalı otomobilde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilde hasar oluşurken yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)