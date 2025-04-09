Şırnak - Silopi’de toz taşınımı etkili oldu

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, etkili olan toz taşınımıyla araçlar toz tabakasıyla kaplandı.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Silopi ilçesinde toz taşınımı etkili oldu. Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü, araçlar hızlarını düşürerek ilerledi. Evlerin pencere ve balkonları ile araçların üzerleri ise toz tabakasıyla kaplandı. Oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA)