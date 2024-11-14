Şırnak'ta 4 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 tırın karıştığı kazada 1 sürücü yaralandı.
Cizre-Silopi kara yolunun 12. kilometresinde İ.S. yönetimindeki 73 HA 845 plakalı akaryakıt yüklü tır, S.A. idaresindeki 33 AJJ 361 plakalı tıra arkadan çarptı. İ.Y'nin kullandığı 27 ALA 397 plakalı tır ve M.T. yönetimindeki 45 AGC 685 plakalı tırlar da kazaya karıştı.
Kazada, sürücü İ.S. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan İ.S, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.