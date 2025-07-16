Şırnak'ta 5 alan "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi" gerekçesiyle kararın alındığı ifade edildi.

Buna göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Dilekyolu, Tuzluca, Ayrancı, Çığlıca ve İncebel Dağları bölgelerinin 17-25 Temmuz'da 9 gün geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

İZİNSİZ GİRİLMEMELİ

​​​​​​​Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, vatandaşların bu alanlara izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.