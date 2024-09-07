Şırnak'ta akraba iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Şırnak'ta silahlı kavga ve saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İdil Nusaybin kara yolunda dün gece aralarında daha önce husumet bulunan akraba iki aile üyeleri karşılaştı.

Aile üyelerinin aralarında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan M.O. (33) kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyan M.O'nun yakınları da Cizre ilçesine bağlı Koçtepe köyündeki akrabalarının evine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, N.O. (38) ve T.O. (35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili M.O, H.O. ve T.O. gözaltına aldı.