Şırnak'ta aşırı yağışlar nedeniyle bir evin istinat duvarı çöktü
Beytüşşebap’ta bir haftadır süren yağışların ardından bir evin altındaki istinat duvarı çöktü. Kayan toprak nedeniyle temeli açığa çıkan yapı kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Metin Kılıç, can kaybı yaşanmadığını belirterek yetkililerden destek istedi.
Kaynak: DHA
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yağış nedeniyle bir evin alt tarafındaki istinat duvarı çöktü. Kayan toprak nedeniyle temeli ortaya çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.
İlçede son bir haftada aralıklarla etkili olan yağışların ardından dün Ali Çavuş Mahallesi'nde bulunan evin alt kısmındaki istinat duvarı çöktü.
Duvarın çökmesi ile altındaki toprağın da kaydığı evin temeli ortaya çıktı.
Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirilirken, yapı kullanılamaz hale geldi.
Yaşanan olay sonrası mağdur olduğunu belirten ev sahibi Metin Kılıç, yetkililerden yardım beklediğini ifade etti.