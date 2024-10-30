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Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı

Şırnak-Cizre eski karayolunda askeri aracın devrilmesi sonucu 10 asker yaralandı.

Güncel
  • 30.10.2024 22:28
  • Giriş: 30.10.2024 22:28
  • Güncelleme: 30.10.2024 22:55
Kaynak: ANKA
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 10 asker yaralandı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Şırnak’ın Cizre ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 10 asker yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şırnak-Cizre karayolunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç devrildi.

Kazada 4’ü ağır 10 asker yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık çalışanları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şırnak ve Cizre’deki hastanelere kaldırıldı.

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