Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2565 sayılı kanun gereği Gabar Dağı, merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırında bulunan Altındağları ile Oymakaya bölgeleri 9-23 Haziran'da özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Şırnak'ta Gabar, Cudi, Altındağları ve Oymakaya bölgeleri "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla" bazı alanlara ilişkin yeni bir karar aldı.

Açıklamada, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanun gerekçe gösterilerek Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı, merkez Şırnak, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Dağı, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırında bulunan Altındağları ile Oymakaya bölgeleri 9-23 Haziran'da özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere yurttaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.