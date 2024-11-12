Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

.Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Konuya ilişkin Şırnak Valiliği açıklama yaptı.

Açıklamada kararın 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca alındığı kaydedildi.

Valiliğin açıklamasında Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 13-27 Kasım'da geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ UYARISI

Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı belirtildi.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu alanlara yurttaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığına dikkat çekildi.