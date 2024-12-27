Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Şırnak Valiliği tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu kararın "milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla" alındığı ifade edildi.

Buna göre, Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçe sınırlarındaki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesi 28 Aralık-11 Ocak arasında 15 gün geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Söz konusu alanlara izinsiz girmemesi uyarısında bulunuldu.